"Lengua covid", el nuevo síntoma que afecta a los infectados

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El epidemiólogo británico Tim Spector advirtió sobre la "lengua covid", un nuevo síntoma que aqueja a las personas contagiadas de coronavirus.



El experto aseguró que se trata de una erupción en la lengua, una afección que se suma a los síntomas más comunes del virus -tos, fiebre y la pérdida del olfato y gusto-.



Spector compartió en su cuenta de Twitter: "una de cada cinco personas con covid presenta síntomas menos comunes que no aparecen en la lista oficial de PHE, como erupciones cutáneas. También se está viendo un número creciente de lenguas covid y extrañas úlcera buscales. Si usted tiene algún síntoma extraño o incluso dolor de cabeza ¡quédese en su casa!".

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list - such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK — Tim Spector (@timspector) January 13, 2021

El epidemiólogo dijo que la "lengua covid" principalmente se ha reportado en Inglaterra, pero que ya se conocen algunos casos en España.

¿Mala higiene?

Los expertos no descartan que este problema en la lengua esté asociado a la mala higiene bucal, por lo que se podría confundir.



A lo largo de la pandemia, el listado de nuevos malestares que pueden surgir por el covid-19 ha comenzado a extenderse.