Científicos: el covid-19 debe ser considerado una sindemia, no pandemia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El mundo lleva más de 10 meses luchando y aplicando medidas para evitar que continúe la propagación del coronavirus que ya deja más de un millón de muertos.



Aunque la ONU llamó al covid-19 una pandemia, científicos como Richard Horton, editor de la revista The Lancet, aseguró que el mundo se ha concentrado en cortar las vías de transmisión, pero no en las enfermedades que interactúan de forma tal que provocan que las personas se agraven.



Según Horton, está el Sars-Cov-2 (virus del coronavirus) y por otro lado una serie de enfermedades no transmisibles, por lo que cuando estos dos elementos interactúan en un contexto social y ambiental caracterizado por una profunda inequidad social.



Esto, asegura el científico, exacerba el impacto de estas enfermedades y es por ello que el covid-19 ya no debe ser considerado una pandemia, sino una sindemia. El término sindemia es un neologismo que combina sinergia y pandemia.

Horton dice que no importa que tan efectivos sea un tratamiento o cuan protectora sea una vacuna, la búsqueda de una solución para el covid-19 puramente biomédica fracasará.



Agregó: "A menos que los gobiernos diseñen políticas y programas para revertir disparidades profundas, nuestras sociedades nunca estarán verdaderamente seguras frente al covid-19".



El primero en utilizar la palabra Sindemia fue Merril Singer -en los años 90- para explicar que dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades.



Sobre la actual pandemia, Singer asegura que con el covid-19 se ha visto cómo el virus "interactúa con unas variedad de condiciones preexistentes (diabetes, cáncer, problemas cardíacos y muchos otros factores) y vemos un índice desproporcionado de resultados adversos en comunidades empobrecidas, de bajos ingresos y minorías étnicas".

Agregó: "Si realmente queremos acabar con esta pandemia cuyos efectos han sido devastadores en la gente, en la salud, en la economía, o con futuras pandemias de enfermedades infecciosas (hemos visto venir una detrás de otra con cada vez mayor frecuencia: sida, ébola. SARS, Zika y ahora covid-19), la lección es que tenemos que abordar las condiciones subyacentes que hacen posible una sindemia.



Asimismo, dijo que se deben abordar los factores estructurales que hacen que las personas con menores recursos les resulte difícil acceder a la salud o a una dieta adecuada.



Ante estas enfermedades de base, que son los mayores factores de riesgo para la el virus, científicos comparten la postura que para frenar el avance y el impacto del coronavirus es crucial poner atención a las condiciones sociales que hacen que algunos grupos sean más vulnerables.