Las Villanas: Leticia Elvir y Petronila Laínez

Fueron detenidas el fin de semana, por suponerlas responsables intelectuales del asesinato de la dirigente comunal Karla Patricia Vigil Murillo, ocurrido el lunes 12 de enero en San Pedro Sula. La jueza que conoce la causa les decretó detención judicial y ordenó su traslado a la cárcel de mujeres de Támara. Según las investigaciones, el conflicto tendría su origen en problemas relacionados con tierras.