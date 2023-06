Los miembros de la Junta Proponente para el proceso de selección de candidatos a fiscal general de la República y fiscal general adjunto ha sido conformada, y ya han realizado la primera reunión para construir su reglamento de funcionamiento, conocer y discutir una propuesta de Carta de Compromiso Ético ante la ciudadanía; la presentación del borrador de los instrumentos técnicos de base para su funcionamiento y su plan de trabajo.

No han sido los mejores comienzos, ya que los mismos estuvieron marcados por la polémica generada por la designación del representante del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), la denuncia de componendas para designar a la misma a personas afines a grupos de poder, y la exclusión del proceso de selección de los representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) so pretexto de que no son una organización defensora de derechos humanos.

Al final, los miembros de la Junta, presidida por la titular de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, están en posesión de sus cargos y se confía que actuarán con la independencia que se demanda desde la sociedad.

Es ahora su responsabilidad garantizar que el proceso concluya con la selección de una nómina de candidatos que le permita al Congreso Nacional escoger a los profesionales con las mejores competencias académicas, profesionales, morales y éticas para fiscal general y fiscal adjunto, y que estos tengan como único compromiso el fortalecer el Ministerio Público y ponerlo a la orden de la justicia y no de intereses personales o de grupos.

Hay que resaltar que en su primera sesión se ha dado un paso importante: abrir el espacio a la presencia de observadores, medios de comunicación y la ciudadanía en general que deseen acompañar el proceso, lo que sin duda garantizará la transparencia y acceso a la información que se demanda.