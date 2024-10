Alzando la voz contra la violencia

1

Se conmemora hoy, 2 de octubre, el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, y en su honor se conmemora el Día de la No Violencia, creado por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en homenaje al líder del movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia.

De acuerdo con la resolución A/RES/61/271 de la Asamblea General, del 15 de junio de 2007, fecha en la que se estableció la conmemoración, el Día Internacional es una ocasión para “difundir el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública”. En la misma resolución se reafirma “la relevancia universal del principio de no violencia” y el deseo de “asegurar una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia”.

“La no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre”, decía Ghandi, un mensaje que, en medio de los altos índices de conflictividad que se viven hoy en el mundo, toma cada día mayor vigencia.

Como país, los hondureños no estamos exentos de los fenómenos de muchos tipos de violencia que azotan a la sociedad, entre las que resaltan la violencia física y sicológica; la violencia sexual y económica, la violencia de género, la violencia doméstica e intrafamiliar, la violencia infantil, la violencia laboral, el bullying, entre otras, y que generan un sinnúmero de consecuencias a las personas y a la sociedad.

Este día es una oportunidad para reflexionar sobre las prácticas violentas, promover un cambio positivo y trabajar colectivamente hacia un mundo más pacífico y justo.

La meta de todos y cada uno de nosotros debe encaminarse a abogar por la resolución de todo tipo de conflictos a través del diálogo, la empatía y el entendimiento mutuo.

No es una tarea fácil, pero no por ello, tenemos que dejarla de hacer.