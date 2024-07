La importancia de una agenda anticorrupción

Estamos claros que el tema anticorrupción en Honduras ha tomado un auge muy importante en los últimos años, donde, los índices de corrupción se han disparado, lo que ha provocado la necesidad de contar con una agenda que logre combatir y prevenir este flagelo, sin embargo, este tema se ha quedado más en discurso que en acciones concretas.

El tema anticorrupción debe verse desde un punto de vista técnico, y no político, porque ya sabemos qué es lo que hacen nuestros políticos, naturalmente velan por sus intereses particulares y no por los interés colectivos, y, para tener un orden y priorizar las necesidades en materia de corrupción en Honduras es apremiante, establecer una agenda nacional anticorrupción que obligue a los gobiernos el respeto irrestricto a esta, donde la ciudadanía sean los auditores y veedores de la implementación de este, en Honduras tenemos dos esperanzas muy evidentes en este tema, la primera, es la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), la cual no ha podido instalarse, sin embargo, se espera que este mecanismo internacional no solo combata la corrupción sino también la prevenga de manera técnica y profesional con la producción de documentos que fortalezcan el trabajo que se hace en temas de transparencia y promoción de reformas legales en Honduras.

La segunda esperanza es la Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras (ENTAH), este es un valioso documento elaborado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Transparencia, sin embargo, el mismo no está aprobado, el cual, debería estar ya en implementación para fortalecer todo el tema de prevención a la corrupción en el país. El tema anticorrupción no solo le corresponde a los gobiernos, sino también a los demás sectores que forman parte de la sociedad, quienes deben ser propositivos, dar seguimiento y continuidad a las iniciativas que fortalecen nuestro Estado de derecho, de momento, debemos ser exigentes con la instalación de la CICIH, que el Congreso Nacional busque los acuerdos necesarios para lograr hacer la reformas legales pertinentes y por otra parte, el Poder Ejecutivo a través del Consejo de Ministros aprobar la ENTAH.

Hay que ser contundentes y frontales con la prevención y combate a la corrupción, es momento de reducir el discurso y añadir resultados.