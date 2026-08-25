La familia como escuela de amor

En Honduras, agosto es dedicado por la Iglesia católica a la familia, una oportunidad para volver la mirada hacia una de las realidades fundamentales de la vida humana. La familia no es solamente una institución social: es el primer espacio donde aprendemos a amar, convivir, perdonar, servir y asumir responsabilidades.

El numeral 2205 del Catecismo de la Iglesia católica ofrece una definición de extraordinaria profundidad: “La familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo”. Desde esta perspectiva, la familia constituye una comunidad de amor, fe, esperanza y solidaridad, cuya importancia trasciende las paredes del hogar.

Muchos siglos antes del cristianismo, Homero expresó en La Odisea una idea que conserva plena actualidad.

Nausícaa, al encontrarse con Odiseo, le desea “marido, familia y feliz concordia», pues considera que no hay nada mejor ni más útil que el marido y la mujer que gobiernen su casa «con ánimo acorde”. Homero agrega que esa armonía produce alegría a quienes los quieren y beneficios para quienes forman parte de la familia.

La coincidencia entre Homero y el Catecismo no significa que ambos planteen idéntica concepción de la familia. La visión cristiana tiene su fundamento en la revelación y le atribuye una dimensión espiritual y sobrenatural. Sin embargo, existe entre ambas perspectivas una coincidencia esencial: la convicción de que la concordia familiar es una fuente de felicidad para sus miembros y un factor de estabilidad para la sociedad.

La expresión de Homero, “ánimo acorde”, merece especial atención. La concordia no significa que en el matrimonio o en la familia nunca existan diferencias, dificultades o conflictos. Significa saber enfrentarlos mediante el diálogo, el respeto, la comprensión y el perdón. Significa colocar el bien común de la familia por encima del egoísmo individual y comprender que amar también implica sacrificarse por quienes forman parte de nuestro hogar.

El Catecismo enseña que la familia es la célula original de la vida social. En ella comienza la formación de valores esenciales como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la honestidad y el cumplimiento del deber. La educación familiar prepara a los hijos para convivir con los demás y convertirse en ciudadanos capaces de contribuir al bien común.

Esa realidad adquiere especial importancia en una época marcada por la soledad, la violencia, la desintegración familiar y el debilitamiento de los vínculos personales. Ninguna sociedad puede sustituir completamente aquello que corresponde al hogar. Celebrar agosto supone mirar hacia nuestros propios hogares. ¿Dedicamos suficiente tiempo a nuestros hijos? ¿Sabemos escuchar? ¿Pedimos perdón cuando nos equivocamos? ¿Cuidamos a nuestros padres y abuelos? ¿Rezamos juntos? ¿Estamos construyendo hogares donde prevalezcan el respeto, la confianza y la solidaridad?

Entre las palabras de Homero y las enseñanzas del Catecismo existe un mensaje que atraviesa los siglos: la familia necesita amor y concordia para cumplir su misión. Para Homero, un hogar gobernado con ánimo acorde era una de las mayores bendiciones de la vida. Para la Iglesia, la familia cristiana es, además, imagen de la comunión de Dios.

En este agosto, debemos recordar que una nación exitosa comienza con familias fuertes. En familia aprendemos a amar, perdonar, servir y creer. En ella se forman los ciudadanos que construirán el futuro. La antigua bendición de Nausícaa mantiene, por ello, toda su vigencia: “marido, familia y feliz concordia”. Una sociedad que cuida a sus familias está cuidando también su propio futuro.