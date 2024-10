Conflictos, guerras...

1

Son negocio y obvio que activados por intereses políticos o por las industrias armamentista y farmacéutica... Explicaba Sun Tzu en su famoso libro “Arte de la guerra” que “todo arte bélico se basa en el engaño y la mejor victoria es vencer sin combatir” o que “es más importante superar a tu enemigo mentalmente que con la fuerza”, en tanto que otro sumo teórico, el prusiano Carl von Clausewitz expresaba: “Hay correlación íntima y orgánica entre la violencia genocida y desalmada ejecutada en enfrentamientos militares, convencionales o no, y las prácticas cotidianas de la acción política que, si bien no implican el asesinato de otros (a veces sí) aplican reglas cuyo objetivo es desacreditar, anular y destrozar la vida del otro, aunque no le arrebaten la existencia”. Perfectas palabras para las campañas actuales que buscan desacreditar cualquier acción de gobierno.

2

Además de que “en guerra y en acción política operan las mismas reglas, técnicas y patrones psicológicos”. Einstein definió la progresión destructiva emprendida por la humanidad: “No sé con qué armas lucharán la tercera guerra mundial, pero sí sé con cuáles lo harán en la cuarta: con piedras y palos”.

3

Se batalla mucho en el orbe, el instinto posesivo y extractivo del humano es un vicio. Hoy Israel desola Gaza; Azerbaiyán contra rebeldes armenios; Rusia versus Ucrania; en Siria (tras que el gobierno de Al Assad reprimiera en 2011 manifestaciones populares de kurdos, Frente Nusra y Estado Islámico) sepultaron 350,000 víctimas según la ONU; más la guerra civil en Yemen a hutus apoyados por Irán. Dice ONU que 233,000 murieron allí desde el inicio de la guerra civil de 2020, lo que, cruelmente, implica a grandes potencias.

4

Ello para no citar bestialidades bélicas sucedidas mayormente en África (aunque igual en el centro de Europa) a saber: guerra desde 1998 en República Democrática de Congo (RDC) que involucra a poderes del mundo y que algunos llaman primera guerra mundial de África. Congo es potencialmente el más rico de África. Y luego el genocidio por hutus contra tutsis en Ruanda (1994) de horrorosa bestialidad: un millón de personas asesinadas, 250,000 mujeres violadas. 95,000 niños ejecutados, 400,000 huérfanos...

5

De los “civilizados” europeos vale recordar el enfrentamiento en antigua Yugoslavia, que en 1992 se fragmentó en Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia, ahora con altísimas tasas de desempleo juvenil, caravanas migrantes (“zona en proceso de despoblación”) y los peores índices de percepción de corrupción, según Transparencia Internacional.

6

Complejo y sencillo. Israel expulsa a los árabes de Gaza para apoderarse de su territorio. Tras los acuerdos de 2014, Ucrania prometió dar autonomía a las etnias rusas de Donestk, pero luego el presidente Zelenski anunció que se adhería a la OTAN, lo que posibilitaría ubicar misiles nucleares a minutos de la capital rusa. Bruto Putin si aceptaba. Cuando Ucrania desista de ello, la guerra acaba. O en Congo, país con la maldición de la riqueza (cobalto, cobre, uranio, oro, diamantes, casiterita, coltán, estaño, tantalio, tungsteno), se salvará si dejan de explotarla las potencias.

7

En tanto, el hombre carezca de ética, habrá guerras.