Columnistas

Desde que vi el producto importado y de moderno empaque en el estante, reconocí su valor nutritivo y se despertaron en mí recuerdos de los años estudiantiles fuera del país. Estaba alegre y se me notaba, así que no dudé en tomar un par de paquetes y meterlos a la carretilla del supermercado, mientras ubicaba en otro pasillo a mi media toronja quien se había ido a buscar otros artículos.

“¡¡Mirá el nuevo producto alternativo que encontré!! ¡¡Son barritas de semilla de calabaza, con dulce de panela, orgánicas y con empaque biodegradable!!”, le dije a ella, mientras le mostraba orgulloso la nueva compra, armado ya con una sonrisa de oreja a oreja. Vio mis manos y, con un tono -ahora inolvidable- que combinaba diversión y extrañeza, me espetó: “¡Mmmh! A esas semillas de ayote con dulce las llamamos chancaca en el pueblo y las venden en el mercado, envueltas en tusa”. Estoy seguro que me sonrojé y mi sonrisa de citadino urbano se desarmó como castillo de arena golpeado por una ola. El “si querés compralas, pero allá en Copán son más baratas y podemos pedirle a mi mamá que las mande en encomienda” solo le agregó sal a la herida y terminó de estructurar una anécdota que hasta hoy me persigue y me hace el centro de bromas familiares quince años después (¿Acaso hay algo más biodegradable que una tusa de maíz?).

Cito y hago pública la vergonzosa historia porque este tipo de situaciones le ocurren con frecuencia a muchas personas, especialmente si están en otra región del país o viajan al extranjero (a veces estar en otra zona del territorio puede tener los mismos efectos). Mi padre gustaba mucho de contar sus historias con compañeros de estudio extranjeros. “¡Nunca se te ocurra ofrecerle un pico a alguien de Chile, hijo!”, me recomendó alguna vez, divertido. Si usted gusta saber la razón, es la misma que nos advierte de no presumir de nuestros “cipotes” (niños) con alguien que venga de la península española. Usted pensará en sus pequeños y hablará con enjundia de ellos, mientras su interlocutor lucirá incómodo ante esa demostración de orgullo por su genital masculino. De estos malentendidos se han escrito ríos de tinta, así que no me detendré mucho en mencionarlos, pero son un buen ejemplo de cómo los nombres que se dan a ciertas no se pueden tomar a la ligera (afortunadamente existen los eufemismos, que no son de gran ayuda si ya se ha metido la pata).

Cuando tenga dudas sobre el significado de una palabra en otro lugar, indáguelo con alguien, consulte un diccionario o acuda a “San Google”. No se avergüence de querer saber el nombre preciso de ese “coso” o “chunche”. Yo le pregunto a mis hijos cuando no les entiendo alguna expresión, aprendida en sus vacaciones (como extranjero en mi propia casa). Así me ahorro gazapos, bromas y hasta chascos que me persigan toda la vida