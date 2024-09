Reforestación a conciencia

La producción de plántulas de diferentes especies por instituciones públicas y privadas se ha convertido en una tarea altamente rentable desde el punto de vista económico; desafortunadamente, cuando hay que sembrar dichas plántulas, no siguen un plan que garantice el establecimiento de nuevas áreas boscosas que, por sus diferentes funciones, puedan ser necesarias para satisfacer necesidades básicas en la vida del ser humano.

Las diferentes funciones que desempeñan los árboles por sus características, propiedades y formas, no son consideradas en el momento de sembrarlas, por ejemplo, todos los árboles, independientemente de la especie, tienen vida propia: nacen, crecen, se reproducen, sirven y mueren, y sus funciones determinan su valor a través de la producción de bienes y beneficios ambientales. Quién no sabe que los árboles en general regulan las fuentes de agua, protegen la fauna silvestre con refugio y alimentos, capturan carbono, purifican el aire, etc.

Además, son capaces de reproducirse por sí solas, dependiendo de la ayuda de otras plantas y del ser humano. Nuestros bosques son extraordinariamente ricos por la diversidad de servicios que proporcionan, una inmensa variedad de beneficios naturales que aún no han sido descubiertos, antes bien los estamos destruyendo por ignorancia.

Son muchos los árboles que las instituciones regalan cada año, tales como el pino, pinabete, casuarina, caoba, cedro, eucalipto, llama del bosque, acacia roja, negrito, guanacaste, palo de hule, ceibón, grabilea, auracaria, etc., y a todos los siembran sin un plan de asistencia y protección.

En este medio he publicado las características y propiedades de dos especies interesantes con dos pequeños artículos titulados: “Soy un pino y me llaman ocote” y “Soy un guanacaste”, publicaciones que muy bien las instituciones pueden acompañar en un trifolio cada vez que regalan un árbol con información de la planta que regalan, y así las personas podrían tener más conciencia en la siembra de los mismos.