Ratas de laboratorio

1

Nuevamente y después de cinco años quieren seguir experimentando con nosotros, surge en China ahora el (HMPV), metapneumovirus humano, con algunos síntomas similares a los del covid, y ya los medios y las redes sociales empiezan a difundir las noticias falsas, por ejemplo, que los hospitales en China están repletos mientras ciudadanos hacen en vivos de los principales hospitales en la tierra del dragón y todo normal.

2

Hace cinco años difundieron miedo y no es posible que tiempo después aún la mayoría de las personas miran pero no miran, y siguen cayendo en la misma trampa, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver y aunque la mentira siempre corre más rápido que la verdad esta se cansa y es alcanzada, es cómplice quien sabiendo una verdad calla o hace caso omiso, no podemos permitir que los que mueven los hilos del mundo nos manipulen de esa manera, el 2025 será el año de las revelaciones, pero al final después de la carrera y aunque el caballo esté muy cansado no puedes obligarlo a beber agua, así mismo se le puede mostrar la verdad a las personas y eso no significa que lograremos hacerlas pensar, pues han mostrado tantas veces la verdad frente a nosotros con el objetivo que todos la vean y nadie la crea, por otra parte, nunca me he creído dueño de la verdad absoluta y en este mundo de la información, del exceso de la información, es muy difícil saber en qué creer, ya lo dijo Chomsky en las estrategias de manipulación, crean un problema y luego dan la solución, la mejor estrategia de marketing que funcionó a nivel mundial fue decir que las vacunas serían la panacea contra las diversas variantes del covid, y dos o tres años después muchas personas empezaron a padecer de enfermedades que en su vida habían padecido.

3

Finalmente, en un mundo en donde las masas no investigan y creen todo lo que ven y oyen es fácil ser manipulable y permitir que sigan jugando con nosotros, en la era de la comunicación la censura está a la orden del día, pero el que tenga ojos que vea y oídos escuche.