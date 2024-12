Los retos de la PHUMA

1

Para el 2025 la máxima casa de estudios del país, la que rige la educación superior, la UNAH, aplicará por primera vez un instrumento elaborado por la Facultad de Ciencias Sociales para los aspirantes que deseen estudiar en la misma, dejando atrás la Prueba de Aptitud Académica (PAA), dando paso a la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA).

2

Si bien la PAA se enfocaba solamente en la parte de español y matemáticas y después una parte de inglés, aunque la educación pública del país no es bilingüe, la PHUMA estará además pensada más a la realidad nacional. Recordemos que estas pruebas son un filtro que sirven para que los estudiantes que aspiran a la educación superior tengan algún nivel que pueda ser medible, sin embargo, con la prueba anterior los estudiantes tenían que someterse a un proceso de casi nueve meses, desde la inscripción, la validación de documentos, realizar la misma y esperar los resultados, dejando como resultado que casi la mitad de los estudiantes inscritos no ingresaran a la Autónoma, pues al ser tan larga la espera, o ingresaban a la privada o encontraban algún trabajo, mismo procedimiento de matrícula que en las universidades privadas es mucho más ágil.

3

Esperamos que esta nueva prueba esté diseñada para que los aspirantes puedan acceder con más rapidez a la universidad pública, pues la educación superior es un mandato constitucional. Por otra parte, no se puede dejar de lado las falencias del sistema educativo de media, pues al tener los estudiantes una mala base cuando llegan a la universidad se enfrentan con muchos retos, algunos estudiantes no pueden leer de manera fluida, no saben operaciones matemáticas de un grado de complejidad medio, no tiene hábito de lectura, no saben redactar un ensayo, no conocen gran parte de la historia del país, en fin, no tengo dudas que la Facultad de Ciencias Sociales sabe cómo observar la realidad nacional y tomarán en cuenta estos factores.