Falleció Anna Mae Bullock (Brownsville, Tennessee, 26 de noviembre de 1939-Küsnacht, Zúrich, 24 de mayo de 2023), conocida como Tina Turner, fue una cantante suiza de origen estadounidense. Desarrolló su carrera durante más de cincuenta años, además de convertirse en una de las principales y mayores compositoras de rock. No se trata de una cantante del montón. Tina Turner fue una de las cotizadas artistas de su época y del género musical.

Tenía, según algunos expertos, en la farándula una de las mejores voces y por sus hermosas piernas fue considerada un sex symbol. Estuvo un tiempo fuera de los escenarios en los que solía presentarse ante multitudes que siguieron muy de cerca su meteórica carrera. Reapareció en el año de 1984 con canciones, entre las que destacaron: What’s Love Got to Do with It, I Don’t Wanna Lose You, We Don’t Need Another Hero, Private Dancer.

Tina dejó a su esposo y manager Ike Turner en 1976 luego de que él la golpeara repetidamente durante un recorrido desde el aeropuerto de Dallas, Texas, hasta su hotel en medio de una gira. En muchas partes del planeta se multiplican los homenajes. La muerte de Tina Turner, la reina del rock ‘n’ roll, a los 83 años, ha generado luto a nivel mundial pues su talento siempre fue reconocido.

Se hizo hace unos años una película sobre su vida pues tuvo un esposo que por un lado le ayudó a construir su carrera pero también abusaba de ella. En 2000 anunció en su última gira que se retiraba para dedicarse a su vida privada, pero entretanto vuelve a publicar un nuevo álbum de grandes éxitos, All The Best, en el que se incluyen tres temas inéditos, y la película The Goddess (La Diosa), dirigida por Ismail Merchant y James Ivory. Su vida no fue fácil, vino de abajo y llego a ser una de las más grandes cantantes que destacó en los escenarios. Su sepelio fue solemne y en privado. QEPD.