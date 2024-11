Estrategias políticas

1

La política tiene cierta similitud con el ajedrez, pues en ambos casos hay que hacer movimientos estratégicos, solamente que con el tiempo muchos jugadores de ajedrez se vuelven brillantes, mientras que en la política no sucede lo mismo, muchos avanzan o siguen en el juego simplemente porque se adaptan o hacen una cohesión con la parte corrupta del sistema, en política no avanza el más brillante, sino el más astuto.

2

A mí no me interesa la política, pues si no trabajo no como, dicen los que poco o nada saben de la misma. Para tener salud de calidad o al menos los servicios básicos necesitamos de los políticos, pasa lo mismo con la educación, con los precios de la canasta básica, con que los bancos no pongan altas tasas de intereses, etc.

3

Justo el lunes 25 de noviembre de 2024 se anunciaba un aumento a los maestros, puede ser que sea para comprar votos, como dicen muchos por ahí, quizás después de tanto tiempo se han dado cuenta que para salir del subdesarrollo hay que invertir en educación, e independientemente cualquiera que sea la situación es algo en beneficio de la población, los profesores en general deberían ser de los mejores pagados en el país; tampoco se puede obviar que hay muchos que no tienen amor por la enseñanza.

4

Retomando, en el país se están pavimentando muchas carreteras, si lo hacen por méritos políticos que sigan poniendo rótulos. Qué importa, pero que sigan haciendo obras, además en este país nos tienen acostumbrados a que hay que aplaudir las obras públicas que no es correcto porque los fondos del Estado son de todos, pero qué más da, critican que hacen propaganda en los medios anunciando las obras del gobierno, y para ser honesto considero que pueden hacer su show mientras sigan haciendo lo que muchos prometieron y dejaron solo en promesas, los hospitales por ejemplo.

5

Finalmente, al momento de repartir el pastel todos salen con su pedazo.