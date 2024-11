Elecciones en Honduras

1

El último domingo de noviembre del próximo año serán, Dios mediante, las elecciones generales. Esta es la segunda entrega de una conversación con el empresario y político Allan Macoto.

2

-¿Cree usted que habrá un abstencionismo grande, pues estos partidos Liberal, Nacional y Libre van con las mismas caras en sus planillas? “Dada la inutilidad del TREP que especificó el CNE, que no podrá evitar el inflado de votos, me parece que será lo contrario. Tendremos una participación ‘masiva’ por el ‘despertar’ de los partidos en contienda. Mostrarán un alto número de votantes como referencia para el fraude electoral que preparan para noviembre 2025. Sería un juego de los analistas que aseguran que habrá abstencionismo, en el que luego de las elecciones, declararán la agradable ‘sorpresa’ por el abultado resultado, validando así el inflado de votos. No es posible hacer nada hoy por las elecciones primarias. Más que tomarlo como lección aprendida de lo que no debe permitirse en las generales. Por eso la importancia de blindar la tecnología del proceso electoral de noviembre de 2025, y por eso, estamos proponiendo la incorporación de nuevas tecnologías que realmente hagan difícil el fraude electoral con el que los tradicionales ya cuentan. La garantía de respeto al voto y nuevas caras como opciones políticas podrán provocar una participación histórica en las elecciones de noviembre de 2025”.

3

-En lo que se refiere a nuevas opciones políticas, ¿percibe usted a alguna figura que tenga el peso y el colmillo para derrotar a los partidos Libre, Liberal y Nacional tal y como logró hacerlo Bukele y Milei en El Salvador y Argentina, respectivamente? “Las primarias son una fiesta por invitación de los partidos tradicionales que han destruido al país. Nadie más entra. Lo dice la Ley Electoral. Las opciones tipo Bukele o Milei no se verán en las primarias porque no caben allí. Las opciones surgirán de una nueva generación de políticos que participarán en las elecciones generales. Tenemos la confianza que así será y trabajamos para que eso ocurra.