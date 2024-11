Elecciones 2025

1

El último domingo de noviembre del próximo año serán, Dios mediante, las elecciones generales. Conversando con el joven empresario y político Allan Macoto sobre cómo percibe el ambiente preelectoral en nuestro país, nos dice: “El ambiente es reciclado de las mismas fuerzas políticas que han sumido a Honduras en las múltiples crisis que padecemos hoy, lo que nos dice que las primarias no anuncian un cambio a favor de Honduras. Es bueno que haya elecciones, porque no tenerlas crearía un problema mayor. Pero no se ve la opción política que traiga esperanza para el pueblo hondureño. Es más de lo mismo por los mismos. Habrá que trabajar más, pensando en las generales, para construir ese camino de esperanza que el pueblo necesita. Honduras urge de un relevo político generacional. Da vergüenza y preocupación ver a los mismos políticos que cometieron todo tipo de delitos en gobiernos anteriores, en posiciones de dignidad ahora que están en la llanura. Y los que estaban en la llanura, su única preocupación ahora es beneficiarse del poder y quedarse. El relevo político generacional es lo único que puede sacar adelante a Honduras. Los tres partidos tradicionales ya mostraron lo que realmente son, y con ellos, no hay solución posible. Debemos construir un cambio”.

¿Cree usted que la clase política tocó fondo y viene un voto de castigo seguro en las generales de noviembre del 2025? “Hubo voto de castigo contra JOH, y llegó ‘Mel’. Ahora habrá un voto de castigo a ‘Mel’, sí, pero, ¿para que llegue quién? El Partido Nacional o el Liberal, que ya gobernaron 100 años y tienen al país en crisis cada vez peor: pobreza, violencia, caravanas, enfermedad...; Libre, que solo se sumó al club nefasto de los tradicionales, igual el PSH. Estas elecciones primarias se plantean como guerra entre carteles políticos (...). Me parece que tendremos una participación ‘masiva’ por el ‘despertar’ de los partidos en contienda”.