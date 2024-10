1

El día que me muera, será un momento que, aunque inevitable, invita a la reflexión. La muerte, como señala Sócrates, es “la más grande de las bendiciones”, porque nos enfrenta a la verdad de nuestra existencia. Nos recuerda que la vida es efímera y que cada instante cuenta. Platón, en su diálogo “Fedón”, describe la muerte como la separación del alma del cuerpo, una liberación que permite al alma buscar el conocimiento supremo.

2

Este enfoque sugiere que, en la muerte, hay una continuidad de la búsqueda del sentido y de la verdad que nos ha acompañado en vida. Así, al final de mis días, deseo que mi alma se sienta liberada, habiendo buscado y encontrado un propósito en el amor, la amistad y el conocimiento.

3

La filosofía estoica, representada por Séneca, nos recuerda que “la vida es como un juego de dados; no puedes predecir el resultado, pero puedes elegir cómo jugar”. En el día de mi muerte, espero que mis decisiones y acciones reflejen un enfoque consciente y virtuoso.

4

Al mirar hacia atrás, quiero ver una vida vivida con integridad, buscando no solo el beneficio personal, sino también el bienestar de los demás. Heidegger, por otro lado, nos invita a considerar nuestra finitud como una llamada a la autenticidad.

5

En su obra “Ser y Tiempo”, afirma que “ser para la muerte” nos permite vivir con una mayor intensidad y propósito. Al acercarse mi final, deseo que cada acción, cada palabra, y cada relación haya sido cultivada con la conciencia de su temporalidad, desafiando la rutina y buscando lo auténtico en un mundo a menudo superficial.

6

Al llegar el día que me muera, mi deseo es que aquellos que queden detrás no solo lloren mi partida, sino que celebren la vida que viví. Que se reúnan para recordar no la tristeza de la ausencia, sino la riqueza de los momentos compartidos.

7

Quiero ser recordado no por la fecha de mi muerte, sino por las huellas que dejé en el corazón de quienes amé.