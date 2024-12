Tragedia en Kenia: La campeona Rebecca Cheptegei muere tras ataque violento

1

Por Jacob Whitehead, The Athletic / The New York Times

ITEN, Kenia — A Rebecca Cheptegei le encantaban las gallinas. Tenía un gallinero dondequiera que vivía, y las criaba y recogía sus huevos cada mañana.

“Ella siempre reía”, dijo su madre, Agnes.

Este año, Cheptegei construyó una casa en el pueblo keniano de Kinyoro, financiada por su reciente éxito —ganó el Campeonato Mundial de Carrera de Montaña en el 2022 y terminó segunda en el Maratón de Florencia del año pasado.

El 1 de septiembre, mientras Cheptegei estaba en la iglesia, su ex pareja, Dickson Ndiema Marangach, se metió dentro del gallinero. Cuando regresó a casa, salió a ver cómo estaban sus aves. Marangach salió corriendo del gallinero y le arrojó gasolina a los ojos. Mientras ella tropezaba, él empapó el resto de su cuerpo en gasolina y le prendió fuego.

Su hermana Dorcas, de 17 años, corrió a ayudar, pero huyó tras ser amenazada por el machete de Marangach.

“No puedo olvidarlo”, dijo Dorcas. “Sigo soñando con ella pidiendo ayuda”.