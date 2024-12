Mujeres negras conquistan la naturaleza: Black Girls Hike en Yorkshire Dales

1

Megan Specia / The New York Times

INGLETON, Inglaterra — Subieron los estrechos escalones de piedra, terminando por encima de una vía de ferrocarril elevada.

Pero las 15 mujeres tenían la vista puesta arriba en el pico cubierto de niebla, una de las tres cumbres que abordarían ese día de verano como parte de un desafío de senderismo en Yorkshire Dales, un parque nacional en el norte de Inglaterra. Cerca del final de la fila, Rhiane Fatinikun gritó palabras de aliento. Ella era la razón por la que estas mujeres se habían reunido para emprender este recorrido.

En el 2019, Fatinikun fundó Black Girls Hike (Chicas Negras Hacen Senderismo). Su objetivo era ayudar a abrir la vida al aire libre a personas que a menudo parecían invisibles en el campo británico, y romper la percepción de que las actividades al aire libre en los espacios naturales del País son para la clase media y alta blanca.

“A veces es realmente bastante triste, porque te das cuenta de cómo las personas van por la vida y simplemente no son vistas, y no pueden ser ellas mismas”, dijo Fatinikun, de 37 años, sobre la experiencia de algunas mujeres negras que se sentían excluidas de la naturaleza. “Pero me alegro de que sientan que aquí pueden ser quienes quieran ser”.