Lamb Chop: El juguete que conquista corazones (y colmillos) caninos en EUA

Por Alexandra E. Petri / The New York Times

El títere había inspirado un juguete para niños cuando, en el 2010, la compañía de productos para mascotas Multipet International convirtió a Lamb Chop en un juguete para perros, de 25 centímetros de alto con cinco puntos que chillaban al apretarlos.

Fue un éxito. La demanda se disparó y la compañía empezó a producir una mini Lamb Chop de 15 centímetros y una Lamb Chop jumbo de 61 centímetros, además de introducir ediciones de temporada. El diseño, el precio (por lo general de menos de 5 dólares por el mini y menos de 20 dólares por el jumbo) y la variedad del juguete ayudaron a mantener viva la Lambymanía.

Alexandrine Higuera, de 29 años, calcula que Troy, su perro de cruza terrier y poodle, tiene más de 20, entre ellos una Lamby de Halloween y una del Día de la Independencia.

Alrededor del 32 por ciento de los dueños de perros pertenece a la generación millennial en EU, reporta la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas. Muchos veían a Lamb Chop en los 90.

Hoy, Mallory Lewis, hija de Shari Lewis, ha asumido la voz detrás del querido títere. (Su madre falleció en 1998). Tanto ella como Lamb Chop dicen estar felices con el éxito del juguete.

“Las personas me aman porque las hago sentir seguras, y les recuerdo épocas más simples en sus vidas”, dijo Lamb Chop a través de Google Meet.

Perros abordados por The New York Times no pudieron expresar con exactitud por qué amaban a Lamb Chop, aunque muchos reaccionaron positivamente al escuchar a “Lamby”. Pero no todos han aceptado al juguete con tanta amabilidad. Lewis dijo que había recibido muchas imágenes de Lambys diezmadas y perros con expresión de culpabilidad. Aun así, dijo sentirse agradecida porque el juguete para perros había ayudado a “mantener vivo el legado de mi madre y de nuestra familia”.

