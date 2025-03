Hackeo a Bybit: el mayor robo de criptomonedas de la historia

Por: David Yaffe-Bellany/ The New York Times

La noche del 21 de febrero, Ben Zhou, el director ejecutivo de la bolsa de criptomonedas Bybit, se conectó a su computadora para aprobar lo que parecía ser una transacción de rutina. Su compañía estaba moviendo una gran cantidad de Ether, una moneda digital popular, de una cuenta a otra. Treinta minutos después, Zhou recibió una llamada del director financiero de Bybit. Con voz temblorosa, el ejecutivo le dijo a Zhou que su sistema había sido hackeado.

“Desapareció todo el Ethereum”, dijo.

Cuando Zhou aprobó la transacción, inadvertidamente había entregado el control de una cuenta a hackers respaldados por el Gobierno de Corea del Norte, reporta el FBI. Robaron 1.5 mil millones de dólares en criptomonedas, el robo más grande en la historia de la industria.

Los piratas informáticos habían explotado una falla simple en la seguridad de Bybit. Penetraron en Bybit manipulando un sistema gratuito y disponible públicamente que la plataforma empleaba para salvaguardar cientos de millones de dólares en depósitos de clientes. Durante años, Bybit había dependido del software de almacenamiento, desarrollado por un proveedor de tecnología llamado Safe, incluso cuando otras empresas de seguridad vendían herramientas más especializadas para empresas.

El ataque provocó una caída libre en los mercados de criptomonedas y mermó la confianza en la industria en un momento crucial. Bajo la Administración de Trump amigable con las criptomonedas, los ejecutivos de la industria están cabildeando para que se creen nuevas leyes y regulaciones que faciliten a las personas invertir sus ahorros en monedas digitales.

En un análisis del suceso, una empresa de seguridad escribió que las pérdidas eran “completamente evitables”, argumentando que “no deberían haber sucedido”.