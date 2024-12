El auge y caída de los NFTs: de manía especulativa a un mercado muerto

1

Por Steven Kurutz / The New York Times

“Fue una manía”, dijo Noah Davis. “Pero las manías son divertidas”.

Davis, exdirector de arte digital en Christie’s en Nueva York, recordaba uno de los furores más alocados que se han vivido.

En su rol, ayudó a facilitar en el 2021 la venta de una obra de Mike Winkelmann, más conocido como Beeple. Titulada “Todos los Días: Los Primeros 5000 Días”, la obra era un collage que se vendió como archivo digital único, o “token no fungible” (NFT, por sus siglas en inglés).

Un postor la compró en 69.3 millones de dólares. Y la pagó en Ether.

Antes de la venta sin precedentes, Davis, de 35 años, no tenía laptop, no estaba en redes sociales y no sabía que la abreviación ETH representaba un tipo de criptomoneda. Tras la subasta, quedó totalmente convencido. “Me sumergí por completo en ese espacio”, dijo.