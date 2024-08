Carruajes son tirados por electricidad, no por caballos

Por Jenny Gross/ The New York Times

BRUSELAS — Todo comenzó hace varios años con comentarios enojados de turistas de vez en cuando. Pero en los últimos años, los comentarios se dejaban oír en todo momento, con la gente gritando, “¡Qué vergüenza!” a Thibault Danthine, un operador de carruajes tirados por caballos en Bruselas.

Harto de ser acusado de crueldad animal, Danthine vendió sus cinco caballos y compró dos carruajes eléctricos, diseñados para parecerse a uno de los primeros modelos de un vehículo eléctrico desarrollado en el siglo 19 por el inventor Robert Anderson. En junio, Bruselas se convirtió en la primera capital europea en ofrecer recorridos diarios en carruajes eléctricos.

Danthine, el único operador de carruajes de la Ciudad, dijo no tener interés alguno en convertirse en embajador de un movimiento para prohibir los carruajes tirados por caballos. Aún así, su decisión coloca a Bruselas entre un creciente número de ciudades en todo el mundo que han decidido dar la espalda a esos carruajes, preocupadas por el bienestar de los caballos. Bruselas no ha prohibido oficialmente los carruajes tirados por caballos, pero no emitirá nuevas licencias para ellos.

En los últimos años, Montreal, Barcelona y Praga han prohibido o restringido los paseos en carruajes tirados por caballos. (Aún se ofrecen en Praga, aunque se les ha prohibido, dijo un funcionario de la Ciudad). En Estados Unidos, los funcionarios de Chicago votaron a favor de prohibir los carruajes tirados por caballos a partir del 2021, después de Salt Lake City, Utah, así como Key West y Palm Beach, Florida.

Danthine dijo que su negocio ha estado en auge. Algunas personas dicen: “Ay, qué lástima, es menos encantador que con un caballo”, dijo. Pero se han apuntado tantos turistas a paseos en carruajes eléctricos como lo hacían para paseos en carruajes tirados por caballos, y ya no tiene que pagar los altos costes del cuidado de los caballos ni preocuparse por encontrar guías turísticos multilingües con experiencia con caballos.

Con el aumento en las temperaturas en Bruselas, Danthine dijo que había tenido que cancelar un número cada vez mayor de recorridos en verano porque hacía demasiado calor para los animales. Ahora puede operar todos los días. Planea comprar un tercer carruaje eléctrico el próximo año.

Ayyob Al-Marzooqi, que estaba de visita en Bruselas desde Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, con su esposa e hijos, dijo que prefería el paseo en carruaje eléctrico que tomó en Bruselas a los paseos en carruajes tirados por caballos que él y su esposa habían tomado en Viena y Mumbai, India, en parte porque le agradaba no tener que oler los caballos.

Su hija, Hind Al-Marzooqi, de 13 años, dijo que también prefería el carruaje eléctrico.

“Conecta el pasado con el futuro”, dijo.

