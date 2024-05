Último debate presidencial de México, opacado nuevamente por ataques personales

“Eso no es un apodo ni un insulto, sino es una descripción de hechos”, dijo Gálvez, tras referirse a Sheinbaum como “narcocandidata”.

Los ataques de la candidata opositora incluyeron también una acusación en contra de Mario Delgado, presidente de Morena -el partido de Sheinbaum y López Obrador- de estar bajo investigación por parte de una agencia de seguridad estadounidense por tráfico de combustibles.

Aunque la aspirante oficialista evitó responder a los numerosos dardos de su oponente, hizo un llamado a detenerlos.

“Los mexicanos no nos merecemos un debate presidencial lleno de calumnias y lleno de mentiras (...) No voy a caer, en este caso, en provocaciones”, dijo Sheinbaum, quien, no obstante, contraatacó a la candidata de la alianza de partidos tradicionales PRI, PAN y PRD.

“Entiendo la desesperación del PRIAN [contracción peyorativa de los partidos PRI y PAN], va en un lejano segundo lugar, pero no comparto sus métodos”, agregó la oficialista.