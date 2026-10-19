Sheinbaum califica de “muy irresponsable” operativo con agentes de EEUU

Ciudad de México, México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este lunes de “muy irresponsable” un operativo antidrogas realizado en abril bajo la responsabilidad del exfiscal del norteño estado de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui, que contó con la participación de agentes estadounidenses sin la autorización exigida por la legislación mexicana. “Fue muy irresponsable, por decirlo menos. No solamente por haber permitido la participación en contra de la ley de agentes extranjeros en un operativo en tierra, sino por la manera en que lo hicieron”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. La presidenta mexicana cuestionó así la actuación del exfiscal estatal, detenido el sábado por presuntas irregularidades en esa operación, tras la cual murieron dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos en un accidente de tráfico. Sheinbaum explicó que las autoridades estatales no tenían atribuciones para realizar una operación contra un laboratorio clandestino de drogas sintéticas, una competencia de las autoridades federales mexicanas.

Además, recordó que la legislación mexicana impide que agentes extranjeros participen directamente en operativos de seguridad en territorio nacional sin la autorización correspondiente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “¿Cómo van en la madrugada o en la noche a un operativo que ni siquiera tienen atribuciones para ir a ver un laboratorio?”, cuestionó. El caso se remonta a abril, cuando agentes de Chihuahua participaron en una operación contra un laboratorio clandestino en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara, donde dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y dos funcionarios mexicanos murieron cuando el vehículo en el que viajaban cayó a un barranco al regresar del operativo.

Investigaciones contra el exfiscal

Sheinbaum explicó que la Fiscalía de Chihuahua obtuvo una orden de aprehensión contra Jáuregui por presuntos delitos relacionados con el ejercicio del servicio público, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió otra por traición a la patria.