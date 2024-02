Rusia guarda silencio sobre la muerte de Alexéi Navalni

“Todavía no se realizó un examen forense, pero Occidente ya sacó conclusiones”, señaló la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, según la agencia de noticias oficial rusa TASS.

Sin embargo, el equipo de Navalni afirmó que su abogado, que llegó a esta ciudad el sábado junto a la madre del opositor, llamó a la morgue y fue informado de que “el cuerpo de Alexéi no está” allí.

El deceso de Navalni, a los 47 años y tras pasar tres en prisión, priva de su principal figura a una oposición exhausta, justo un mes antes de las elecciones presidenciales que, previsiblemente, consolidarán el poder de Vladimir Putin tras años de represión.

El jueves, Navalni participó por vídeo en dos vistas ante un tribunal de la región de Vladímir y no se quejó de su estado de salud, según la agencia estatal de noticias Ria Novosti.

Su madre declaró que vio a su hijo el lunes “sano y de buen humor”, informó el diario independiente Novaya Gazeta, citando un mensaje publicado en Facebook.

La cárcel no socavó la determinación de Navalni, que no cesó de criticar a Putin durante las vistas de sus juicios y en mensajes difundidos a través de su equipo.

En su juicio por “extremismo”, denunció “la guerra más estúpida y sinsentido del siglo XXI”, en referencia a la ofensiva rusa contra Ucrania lanzada el 24 de febrero de 2022.

En un documental filmado antes de su regreso a Rusia a principios de 2021, Navalni fue preguntado sobre qué mensaje quería dejar al pueblo ruso en caso de morir o ser asesinado.

“No se rindan. No deben, no pueden rendirse”, declaró. “Lo único que hace falta para que triunfe el mal es que la gente buena no haga nada”.