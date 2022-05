“No fue un accidente”: papá de Debanhi denuncia inconsistencias entre autopsia de Fiscalía y la independiente

NUEVO LEÓN, MÉXICO.- El padre de Debanhi Escobar no cesa en su lucha para que a su hija se le haga justicia.

Este día Mario Escobar reveló que existe mucha discrepancia entre los resultados de la autopsia que ordenó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Nuevo León y la que él solicitó de manera privada a otro grupo de especialistas.

Los resultados de la necropsia particular indican que la muerte de la joven no fue accidental como ha manejado la Fiscalía. Escobar declaró que “hay muchas diferencias, son más de tres. Las va analizar la Fiscalía y puntualmente ellos deben determinar que no fue un accidente, que no cayó ahí sola”.