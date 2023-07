Juicios colectivos a pandilleros son recibidos con críticas en El Salvador

Aludía a que la Constitución salvadoreña no permite la reelección, pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, en un polémico fallo, dio luz verde a Bukele para buscar un segundo mandato en las urnas, en febrero de 2024.

El decreto establece que los detenidos bajo el régimen de excepción pueden estar hasta 24 meses presos sin ser llevados a juicio o liberados.

La ONG Cristosal señaló que el decreto busca resolver “una serie de procesos que carecen de fuerza y solidez probatoria”.

Y Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen, dijo a la AFP que la norma “vulnera los derechos de aquellos que no tienen nada que ver con las pandillas, pues serán juzgados por igual”.

Las encuestas muestran que nueve de cada diez salvadoreños apoyan la gestión de Bukele, pero parece no haber tal consenso sobre los juicios colectivos.Para el obrero Virgilio Gutiérrez el decreto “está bien”.“

Así como lo querían hacer [juzgar de manera] individual, no me parece, no es correcto, [demoraría] mucho tiempo”, indicó Gutiérrez a la AFP.

Pero el vendedor de lotería Juan Mejía no apoya estos juicios, porque “la ley dice que hay que individualizarlos” a los detenidos antes de condenarlos.