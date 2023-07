Trump dice que mantendrá candidatura presidencial aunque sea condenado

Según Trump, “incluso los locos de la izquierda radical dicen que no, que eso no me detendría, y tampoco me detendría. Esta gente está enferma”.

Trump destacó que presidentes anteriores, incluidos el demócrata Barack Obama (2009-2017) y el republicano George W. Bush (2001-2009), “tomaron documentos” de los archivos de la Casa Blanca, lo que sugiere falsamente que sus predecesores se habían tenido una conducta similar a los presuntos delitos por los que se le acusa a él.

“Nadie ha pasado nunca por esto. Esto es una locura”, agregó argumentando que no había hecho nada malo.