Incertidumbre y preocupcación en albergues migratorios por regreso de Trump

“Nos sentimos desconcertados, porque hay mucha gente esperando desde hace meses. No sabemos realmente qué va a pasar con ellos, algunos han pensado acercarse al puente para ver si abren la frontera, hay mucha desesperación”, señaló a EFE Cristina Coronado Flores, coordinadora del Ministerio para Migrantes de la Sociedad Nacional de San Columbano y apuntó que la situación actual es de “desconcierto y angustia”.

La activista apuntó que la experiencia previa, en épocas anteriores, no genera demasiado optimismo.

“Queremos cruzar y tener la certeza que vamos a estar un poco seguros, nosotros somos personas trabajadoras y no todo el mundo es malo como lo dicen de los migrantes”, agregó.

“No sabemos qué va a pasar, cómo nos vamos a regresar a nuestros países, o si no podemos regresar, fueron muchos meses de inversión para llegar hasta aquí”, comentó un tanto desilusionada.

“La gente que llega y empieza la crisis, están en la calles, viven hacinados en casas semidestruidas, con mucha vulnerabilidad, esto ya lo sabemos y no hemos podido estar realmente listos”, explicó Coronado.

Rosagny, una migrante venezolana que también espera cruzar, compartió sus temores respecto a las políticas de Trump y dijo que “si él cumple las deportaciones, yo prefiero regresar a mi casa, la verdad, ando con mi hijo y sola, y me gustaría que me devuelvan a Venezuela. No hay más esperanza de que nos quiten la cita y queremos entrar legalmente”, expresó.

Aunque reconoce los sacrificios realizados, considera que regresar sería preferible a vivir en un país donde no se siente bienvenida.

Ambas mujeres representan los casos de miles de personas que han invertido tiempo, dinero y esfuerzo para llegar a la frontera, solo para enfrentarse a una creciente incertidumbre sobre su futuro.

Pero a pesar de la incertidumbre, muchos migrantes mantienen la esperanza de que la situación dé un giro positivo.

“Se ha trabajado y le hemos echado ganas por estar del otro lado que es lo que nos interesa”, expresó Jiménez, al tiempo que las organizaciones continúan trabajando para brindar apoyo en un momento en el que se acerca un punto crítico.

Con la llegada de Trump a la Casa Blanca, el panorama para los migrantes en la frontera se torna más incierto que nunca. Las próximas semanas serán decisivas para definir el futuro de miles de personas que, a pesar de todo, siguen luchando por alcanzar un trabajo, ganar dinero y tener una vida mejor.