Gustavo Petro confirma que no asistirá a toma de posesión de Maduro

Bogotá, Colombia.- El presidente colombiano, Gustavo Petro , confirmó este miércoles que no asistirá a la investidura de Nicolás Maduro el próximo viernes y aseveró que las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela “no fueron libres” por diversas razones, por lo que Colombia no las puede reconocer.

«Las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres. No hay elecciones libres bajo bloqueos (...) No podemos reconocer las elecciones que no fueron libres y esperamos que estas puedan realizarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas», aseguró Petro en su cuenta de X, donde afirmó que no va a romper relaciones diplomáticas con ese país con el que Colombia comparte una frontera de 2,219 kilómetros.