Gobiernos de América resaltan legado de Jimmy Carter y su papel fundamental en la región

10

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su pesar por la muerte de Carter y aseguró que siempre recordará “la contribución que hizo en su momento para desmontar los intentos desestabilizadores” en el país caribeño.

11

Además, afirmó que “sus aportes a la política global deben servir como recordatorio de que los valores de la democracia y la libre autodeterminación de los pueblos siempre deben prevalecer”.

12

”Lo conocí personalmente hace años, cuando se me perseguía en Colombia y me prestó su solidaridad, y luego ayudó a que no se nos robaran las elecciones. Debo expresarle a su familia mis condolencias. Ha muerto un demócrata”, escribió el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su cuenta de X.

13

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, destacó el legado político de Carter y lo definió como un “hermano”, “un inolvidable amigo” de América, y un gobernante que “supo intentar una política respetuosa y amistosa” con los demás países.

14

El presidente dominicano, Luis Abinader, lamentó el fallecimiento de Jimmy Carter, a quien definió como “un gran ser humano e incansable luchador por la democracia y los derechos humanos”.

15

El expresidente dominicano Leonel Fernández expresó su “profunda tristeza” por el fallecimiento de su “buen amigo, Jimmy Carter, un líder visionario y defensor incansable de los derechos humanos y la democracia”.

16

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expresó su “más sentido pésame al pueblo y Gobierno norteamericano” y recordó que “Carter se destacó por una política exterior basada en la no intervención militar, la paz, el respeto a la diplomacia, la democracia, los derechos humanos y la soberanía de los pueblos”.