El “gran Elon Musk” convence a Trump para “desmantelar” la burocracia de EUA

Trump, fiel a su estilo, no tardó en contraatacar: “Elon Musk vino a la Casa Blanca a pedirme ayuda para todos sus muchos proyectos subvencionados, ya sean autos eléctricos que no recorren lo suficiente, autos autónomos que se estrellan o cohetes que no van a ningún sitio. Sin los subsidios no valdría nada”.

Dos años después, Musk se gastó más de 150 millones de dólares en apoyar a Trump en las elecciones presidenciales, apareció junto a él en mítines y tras la victoria del republicano, aparece en todas las fotos (literalmente) y se ha convertido en una especie de vicepresidente no electo en la sombra capaz de influir al futuro 47 presidente del país.

Musk cree que EE.UU. necesita recortar drásticamente el gasto público estadounidense (2 billones de un presupuesto anual de 6,1 billones en 2023) para evitar la “bomba” que representa la deuda de 35,7 billones de dólares que acumula el país.

Eso supone un 30 % del gasto público del Gobierno federal. Más fácil de decir que de hacer.