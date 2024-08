Brujo haitiano lanza hechizo de muerte a Nicolás Maduro: “morirá si no cede el poder”

REPÚBLICA DOMINICANA.— Un brujo haitiano que se hace llamar “Cholo”, hizo una escalofriante declaración sobre el futuro de Nicolás Maduro, en la que afirmó haber lanzado un hechizo en su contra, con el ultimátum: si Maduro no cede el poder en 11 días, “su vida correría peligro”.

“En once días, si Nicolás Maduro no sale quien lo va a sacar, está ahí mismo al lado de él, uno de los de seguridad. En once días, si no quiere entregar a la buena, uno de los de seguridad lo va a matar y ese va a ser el demonio que nosotros le vamos a enviar, que el cholo le va a enviar desde República Dominicana”, advirtió Cholo durante una entrevista que circula en redes sociales.