Dos muertos en mercadito navideño en Alemania; creen que fue atentado

Berlín, Alemania.- El número de víctimas mortales por un atropello este viernes en un mercadillo de Navidad en Magdeburgo (este de Alemania) ha subido a dos, un adulto y un niño, mientras la cifra de heridos se sitúa en más de 60, informó el primer ministro de Sajonia Anhalt, Reiner Haseloff, quien indicó que el conductor actuó al parecer solo. “Lamentablemente, hay hasta ahora dos fallecidos , un adulto y un niño”, indicó en una rueda de prensa en el lugar de la tragedia, donde indicó que el autor del atropello, que fue detenido, es un médico saudí que llevaba en Alemania desde 2006. Haseloff agregó que se están cotejando todos los datos adicionales y también llevando a cabo el interrogatorio y señaló que, según las informaciones disponibles, el autor actuó en solitario, por lo que no hay que temer más peligro para la ciudad en estos momentos. Señaló que el canciller alemán, Olaf Scholz, se trasladará mañana, sábado, a Magdeburgo para evaluar la situación y discutir las medidas necesarias y agregó que posiblemente también la Fiscalía tomará acciones pertinentes “en vista de la gravedad de este atentado”.

Haseloff habló de una “terrible tragedia” y una “catástrofe”, no solo para la ciudad de Magdeburgo, sino también para el estado federado de Sajonia-Anhalt y para toda Alemania que, dijo, ahora habrá que procesar en primer lugar, y también luego extraer consecuencias a largo plazo.



No descartó que haya que lamentar más muertos debido al número de heridos graves, que las autoridades locales cifran en 15, además de 37 lesionados de carácter moderado y 16 leves.



El atropello masivo se produjo hacia las 19.00 horas (18.00 GMT) cuando el atacante embistió a los visitantes del mercadillo con un vehículo de alquiler con matrícula de Múnich.



Hace casi exactamente ocho años, el 19 de diciembre de 2016, un atentado terrorista con un camión contra un mercado navideño en Berlín causó once muertos y un centenar de heridos.



Cinco años después del atentado moría otra víctima como consecuencia de sus lesiones.



El autor del aquel atentado, el tunecino Anis Amri, disparó al conductor de un camión para hacerse con el vehículo, con el que irrumpió en el mercadillo navideño, tras lo cual logró huir a Italia, donde fue abatido por la policía.