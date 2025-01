Bukele asegura que El Salvador podría ayudar a Estados Unidos a bajar los homicidios

1

San Salvador, El Salvador.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo este jueves que su país podría ayudar a Estados Unidos a reducir la cifra de homicidios en respuesta a una publicación del magnate Elon Musk.

2

Musk, dueño de la red social X y allegado al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, colocó en su perfil una publicación que hace referencia a la baja de homicidios en el país centroamericano.

3

El magnate de empresas de tecnología agregó que «esto tiene que suceder y sucederá en Estados Unidos», a lo que Bukele contestó en X en inglés «podríamos ayudar...» (We could help...).