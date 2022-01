Los talibanes aprueban en Afganistán su primer presupuesto sin ayuda internacional

KABUL, AFGANISTÁN.- Los talibanes aprobaron el primer presupuesto desde su retorno al poder en Afganistán en agosto, que no incluye ninguna ayuda internacional y cubre los tres primeros meses de 2022, indicó este jueves el ministerio de Finanzas



"Por primera vez en dos décadas, hemos adoptado un presupuesto que no depende de la ayuda internacional. Es un gran éxito para nosotros" declaró a la AFP Ahmad Wali Haqmal, portavoz del ministerio.

Desde la llegada al poder de los islamistas los donantes internacionales han suspendido la masiva ayuda que representaba el 80% del presupuesto afgano.



Este presupuesto aprobado el martes, de un importe de 53,900 millones de afganis (450 millones de euros, 517 millones de dólares) es válido únicamente para el primer trimestre de 2022 y está casi íntegramente dedicado a los gastos de funcionamiento del gobierno.



Los talibanes decidieron que el año fiscal estaría basado en el calendario solar, que comienza el año el 21 de marzo. El próximo presupuesto, ya en preparación según Haqmal, será presentado tras esta fecha.



La casi totalidad del presupuesto (49,200 millones de afganis) está dedicado "a los gastos diarios del gobierno", como salarios, dijo el portavoz.

Todos los funcionarios que retomaron el trabajo desde el 15 de agosto --día de la vuelta al poder de los talibanes- "recibirán su paga" agregó, así como los combatientes talibanes que se han integrado en las fuerzas de seguridad.



Con la grave crisis de liquidez generada tras la suspensión de la ayuda internacional, la mayoría de los empleados no recibían su sueldo desde hace meses.



Las mujeres funcionarias, cuya gran mayoría no fue autorizada a reanudar el trabajo, recibirán igualmente sus salarios, aseguró Haqmal. "No las hemos despedido", explicó. "Consideramos que han vuelto a su trabajo".



"Todo el dinero (del presupuesto ) procede de nuestros propios recursos", explicó, refiriéndose a "aduanas, impuestos, ingresos de los ministerios", como el de Minas.

