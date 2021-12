Presidente de Polonia veta controvertida ley sobre medios criticada por EEUU  

VARSOVIA, POLONIA.- El presidente polaco Andrzej Duda vetó este lunes la controvertida ley sobre la propiedad de los medios que, según sus críticos, busca silenciar al canal de noticias estadounidense TVN24.



"La estoy vetando" dijo Duda en una declaración televisada, después de que la ley fuera muy criticada desde Estados Unidos.



Los diputados polacos habían aprobado la ley a principios de diciembre.



El texto impide a las empresas de fuera del Espacio Económico Europeo tener una participación mayoritaria en los medios polacos.



Así, el grupo mediático estadounidense Discovery estaría obligado a perder su posición mayoritaria en TVN, una de las mayores cadenas privadas de televisión polacas, de la que TVN24 es su canal de noticias.



El gobierno se defiende diciendo que la ley protege a los medios polacos de posibles actores hostiles como Rusia.



Duda, quien afirma estar de acuerdo con este principio, dijo que no debería aplicarse a acuerdos comerciales y de inversión existentes.



El encargado comercial de Estados Unidos en Varsovia, Bix Aliu, pidió a Duda que vetara la ley, por la que Washington estaría "extremadamente defraudado".



"Esperamos que el presidente Duda actúe de acuerdo con sus declaraciones previas y use su liderazgo para proteger la libertad de expresión y de negocio", había afirmado previamente Aliu.



El portavoz de la Comisión Europea, Christian Wigand dijo que la propuesta de ley suponía "riesgos importantes para la libertad de los medios y el pluralismo en Polonia".



Miles de polacos protestaron contra la ley este mes en el exterior del palacio presidencial en Varsovia, entre banderas de la Unión Europea y cánticos de "¡Medios libres!"



Discovery afirmó que la ley "debería preocupar a cualquier empresa que invierta en Polonia y a toda persona que se preocupe por la democracia y la libertad de prensa".



El partido Ley y Justicia (PiS) del gobierno, ya controla la televisión pública TVP, convertida en un altavoz del Ejecutivo, y muchos medios regionales.



Desde la llegada al poder del PiS en 2015, Polonia perdió 46 puestos en el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, y actualmente ocupa la 64ª posición.