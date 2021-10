Guatemala y Honduras deben exigir democracia en Nicaragua, dice opositor a Ortega

MANAGUA, NICARAGUA.- Guatemala y Honduras deben exigir democracia en Nicaragua, dijo el martes un destacado opositor al gobierno de Daniel Ortega, urgiendo a Estados Unidos y a la OEA a formar un frente común en Centroamérica en favor de cambios en Managua.



El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, en el exilio en Costa Rica, apeló a la solidaridad de los países vecinos durante una teleconferencia organizada por la ASCOA, un foro empresarial estadounidense.

DEINTERÉS: Régimen de Daniel Ortega expulsa de Nicaragua a equipo de EL HERALDO



"No hay liderazgo en Centroamérica en este momento que se pueda pensar que pueda unir a la región, entonces necesitamos cooperación multilateral", afirmó.



Guatemala y Honduras se abstuvieron la semana pasada de votar una resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidiendo a Ortega la liberación de todos los opositores detenidos y la realización de elecciones libres. De los 34 miembros activos de la OEA, 26 apoyaron el texto, y ninguno se opuso. Solo Nicaragua no votó.



Chamorro destacó la alianza entre Costa Rica, Panamá y República Dominicana, que el miércoles pasado señalaron "falta de garantías" para las elecciones del 7 de noviembre, en las que Ortega, en el poder desde 2007, aspira a un cuarto mandato.



También reconoció que El Salvador ha estado apoyando a la oposición nicaragüense.



Pero enfatizó que se necesita "a toda Centroamérica unida apoyando al movimiento pro-democracia".



El fundador y director del sitio web Confidencial denunció un "Estado policial" en Nicaragua luego de las masivas protestas contra Ortega que estallaron en abril de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, centenares de detenidos y más de 100.000 exiliados.



Chamorro subrayó además que la comunidad internacional "está en deuda" con la oposición nicaragüense por no hacer rendir cuentas a Ortega del acuerdo firmado en marzo de 2019 para restaurar las libertades democráticas.



Los testigos, Luis Rosadilla por la OEA, y Waldemar Somertag por el Vaticano, "no hicieron nada para garantizar el cumplimiento de este acuerdo", señaló.



A pesar de esto, la oposición aceptó a ir a elecciones el 7 de noviembre, pero en los últimos meses fueron detenidos unos 40 críticos de Ortega, entre ellos siete aspirantes presidenciales.



Aún así, según una encuesta Cid/Gallup realizada en septiembre, los candidatos de oposición presos lideraban la intención de voto con 65%, frente al 19% de Ortega.



Chamorro es hijo de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y hermano de la exaspirante presidencial Cristiana Chamorro y el dirigente Pedro Joaquín Chamorro, ambos privados de libertad.



El periodista, que en el pasado apoyó a Ortega y a la revolución sandinista de 1979, está acusado de supuesto lavado de dinero a través de una fundación, que atribuye a una persecución política.