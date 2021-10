Hijo de Martha Sepúlveda peleará por la muerte digna de su madre

MEDELLÍN, COLOMBIA.- Una pelea por la muerte digna de su madre está dispuesto a enfrentar Federico, el hijo de 22 años de Martha Sepúlveda, luego que el gobierno colombiano le impidiera este domingo acceder a la eutanasia.



Ya se había preparado mentalmente para despedirse de su madre y listo para cumplir su último deseo para evitarle la muerte lenta y dolorosa que le espera por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que padece desde el 2018 y que ya ha comenzado a impedirle caminar por su cuenta.



Y es que a pocas horas de realizar el procedimiento el Instituto Colombiano del Dolor (Incodol) le notificó que se cancelaba su "suicidio asistido" porque no había evidencia que cumplíera con los requisitos de enfermedad degenerativa, progresiva e incurable.



El comunicado decía que su enfermedad “no afecta por completo a la funcionalidad de la paciente en las actividades instrumentales o en la vida diaria, tal y como la paciente y su familia habían expresado en los registros médicos anteriores”.



Es por esta razón, el joven dijo: “Estaremos dispuestos a dar la pelea por la dignidad de mi mamá hasta las últimas consecuencias, ya que su decisión no ha cambiado en nada por este acontecimiento”.



De igual forma, aseguró que la decisión ha llevado a su madre a un estado de desesperanza y tristeza.

Vea aquí: La batalla de Martha Sepúlveda para lograr la eutanasia en Colombia



Asimismo, dijo que no se debe tolerar una situación como la que pasó su madre porque es su derecho a morir como ella desee.



También,comentó que se debe investigar por qué se tomó esa decisión contra su madre, aunque afirmó que podría haber sido por lo mediático que se volvió el caso.



“Lo de mi mamá ha hecho que muchas personas piensen en una cantidad de conceptos vitales como lo son la fe, amor y dignidad”, manifestó Federico.



Además, afirmó que se le violentaron los derechos a su madre y que también fueron irrespetuosos porque la retornaron a su estado anterior y apagaron en ella la felicidad de partir de este mundo.



“Volvió a tener una preocupación inmensa por el futuro debido a que ella conoce y tiene muy claro lo difícil y el fin de su enfermedad, y ella sabe que es progresiva y que ha venido avanzando desde hace un tiempo considerado”, comentó.



Federico sostuvo: “Estamos abiertos a tener esta lucha por la dignidad de mi madre... La lucha de mi madre es la lucha de miles de personas”.

"Muerte digna"

Desde que Martha Sepúlveda conoció su diagnóstico supo que no quería terminar prostrada en una cama ni depender de nadie.



Fue por ellos que enfretó una batalla judicial para recibir la eutanasia hasta lograrlo. Martha se iba a convertir este domingo 10 de octubre en la primera colombiana en recibir un "suicidio asistido" sin tener una enfermedad terminal.



Por raro que parezca, la autorización del gobierno para que Martha acabe con su sufrimiento "le devolvió la vida".



"Mi mamá está tranquila y feliz desde que le dijeron que podía morir porque su vida era literalmente un infierno", contó su hijo en una entrevista para la BBC.



Por su parte, Sepúlveda aseguraba estar contenta porque iba a morir. "Tengo buena suerte, me río más, duermo más tranquila".



Pese a ser una mujer muy católica y creyente aseguró "Dios no me quiere ver sufrir a mi. Con una esclerosis lateral en el estado que la tengo, lo mejor que me puede pasar es que me vaya a descansar".

Martha planeaba morir este domingo a las 7:00 de la mañana y luego pidió que se cremara su cuerpo y se realizara una misa.