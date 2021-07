Reabren el caso de "El Caníbal de Chihuahua”, el hombre que mataba niños y se los comía

CHIHUAHUA, MÉXICO.- Gilberto Ortega Ortega, alias La Tota o mejor conocido como “El Caníbal de Chihuahua”, fue sentenciado en México por la muerte de varios niños con quienes habría cometido canibalismo.



Hasta ahora, Gilberto Ortega Ortega, quien es un expolicía, solo fue sentenciado por la muerte de dos infantes, sin embargo, su caso nuevamente fue abierto por la muerte de una mujer.

El 26 de junio de 1995, Ortega llegó hasta una gasolinera donde pretendía cometer un asalto.



No obstante, el asesino serial vio a una mujer que dormía en la parte posterior de una camioneta estacionada en el negocio, se acercó a ella y le disparó hasta quitarle la vida.



El hombre se fue del lugar sin dejar rastro, pero su historia de crímenes continuaría con actos de canibalismo que estremecieron a los chihuahuenses cuando salieron a la luz.



Uno de sus primeros asesinatos contra menores se registró el 21 de junio de 1997. Su víctima era un niño vendedor de periódicos identificado como Jaime Espinoza, de 11 años de edad.

El asesino serial lo abordó, se ganó su confianza e hizo que se subiera voluntariamente a su automóvil; posteriormente lo llevó fuera de la ciudad y lo asesinó con saña.



Según admitió él mismo, cometió por lo menos 30 homicidios de infantes acompañados de canibalismo, aunque sólo dos fueron comprobados. Él insistió ante la Fiscalía, que el número de asesinatos era mayor y que de todas sus víctimas, a 21 les devoró las entrañas por placer.

A continuación un fragmento de una entrevista:



"Lo que pasa es que yo miré una película hace mucho tiempo y decidí ponerla en práctica. Y me gustó la idea y, pues me gustó", contó a los investigadores.

Cometer los asesinatos, ¿fue un acto espontáneo o algo planeado?



-No, prácticamente a mí, mi amigo, es quien me ordena ejecutar a las personas



-Quién, perdón



-Un amigo



-Cómo se llama



-Joel



-¿Desde cuándo existe Joel?



-Desde que tengo cuatro años de edad



-Y ¿siempre es agresivo, Joel?



-Bueno, en ciertas ocasiones



-Qué pasa en esta relación suya con Joel, Gilberto



-Pues, somos muy buenos amigos



-¿Es algo que no controlas?



-No se trata de que lo controle. Es que Joel me lo ordena. De hecho, él es el que me ordena que mate, pero nomás, es todo.



-¿Desde el primero de los niños?



-No, no. Como con unos 20, que fue a los que yo me comí



-Qué película fue?



El silencio de los Inocentes



-En qué año la viste?



En 1988



-Qué sueñas, regularmente



-Pues, tengo sueños de cuando cometió los homicidios. Me resulta agradable



-Solamente te han fincado cargos por dos casos, Gilberto...



-Sí, pero entregué otros tres



-Qué hiciste con los cuerpos –



Pues los enterré, les puse piedras encima... cualquier cosa



-Y ¿porqué no les dices en dónde, a la policía?



-Pienso entregar tres cuerpos por año



-¿Por alguna razón?



-Bueno, porque así lo decidió Joel.

-¿Volverías a hacerlo?



-Por supuesto. Si estuviera en la calle, sí.