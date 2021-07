Video: Explosión causa impactante incendio en el Golfo de México

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Un impresionante incendio se produjo dentro del mar, muy cerca de una plataforma petrolera en el Golfo de México en las últimas horas.



Las imágenes del extraño suceso encendieron las alarmas en las redes sociales, pues se veía un inmenso "ojo de fuego" arder sin parar, pese a estar rodeado de agua.



Según se conoció, el incidente se produjo tras una fuga de gas en el ducto submarino de 12 pulgadas, ubicado a 78 metros de profundidad, el cual es propiedad de la empresa Petroleros Mexicanos.



El siniestro solo pudo ser apagado tras varias horas en las que equipos a bordo de barcos contraincendios cerraron las válvulas de interconexión del ducto y extinguieron las llamas de la superficie.

"Fue atendido de inmediato al activarse los protocolos de seguridad y con el acompañamiento de embarcaciones cercanas de contraincendio como Isla Santa Cruz, Bahía de Campeche y Bourbon Alienor", informó la compañía, asegurando que no hubo personas lesionadas en el intento.



Mientras tanto, aún no se ha establecido el daño ambiental que se pudo haber provocado en el mar y sus especies, pues el incidente tardó horas en ser controlado, ya que el fuego y el gas se dispersaron en grandes cantidades.

Greenpeace, la organización internacional que lucha por la defensa del medio ambiente, apuntó que el accidente refleja los riesgos que conlleva el modelo energético basado en combustibles fósiles: "Como parte del modelo extractivista de combustibles fósiles, estos son los riesgos que enfrentamos a diario y que llaman a cambiar ya el modelo enérgico", criticó a través de Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de la organización en México.



Por su parte, la directora del programa de océanos del Centro para la Diversidad Biológica, MIyoko Sakashita, señaló que "las aterradoras imágenes del Golfo de México están mostrando al mundo que las perforaciones en alta mar son sucias y peligrosas".

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, también anunció que se realizará una profunda investigación para determinar cuáles fueron las causas que provocaron el accidente.

"The ocean is on fire” is one of those things that you can type and it’s true and yet it doesn’t feel believable https://t.co/EouJfQIbjq