EEUU: Regresan los clientes a las tiendas

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Los estadounidenses están recuperando uno de sus pasatiempos predilectos: ir de compras a las tiendas.



Ahora que hay más gente vacunada y en condiciones de dejar la mascarilla, los establecimientos minoristas, desde Walmart hasta Macy’s, ven que la gente regresa después de un año de migración al internet durante la pandemia.



El regreso a las compras presenciales, reflejado en los balances recientes de muchos minoristas, significa un gran alivio en parte porque hay menos devoluciones: el 8% comparado con el 25% de las compras online, según Forrester Research. Y en las tiendas suele haber más compras espontáneas. Por ejemplo, en el caso de la ropa, el 25% de las compras son por capricho, comparado con el 16% online, dice la firma de investigaciones de mercado NPD Group Inc.



“Los minoristas quieren que vayas a la tienda”, dijo Marshal Cohen, asesor industrial de NPD. “Quieren verte en la tienda para que generes más tráfico. Las multitudes atraen más multitudes. (Los clientes) compran más productos”.



Con todo, los minoristas —en particular las tiendas en centros comerciales y los negocios especializados que tenían dificultades antes de la pandemia— tienen problemas para lograr que regresen los clientes. Enfrentan una competencia creciente del internet y de los negocios que venden con descuento, los que prosperaron el año pasado. Los expertos también dicen que los clientes postpandemia serán más exigentes que nunca: después de verse obligados a no alejarse de la casa, buscan servicios mejores y más convenientes.



Muchos minoristas como Macy's aún se recuperan de la pandemia, que los obligó a cerrar a principios del año pasado, lo que desvió la corriente hacia las megatiendas que pudieron permanecer abiertas. Y la afluencia general a las tiendas, aunque empieza a recuperarse, aún no alcanza el nivel de hace dos años.



Las cifras de clientes en las tiendas aumentaron 43,2% en la semana que comenzó el 10 de mayo comparado con el mismo período del año pasado, pero seguían 5,6% por debajo de 2019, según datos de artefactos móviles rastreados por la firma analítica de tráfico de peatones Placer.ai. En la ropa, la afluencia de clientes se duplicó con creces en el mismo período, pero seguía 11,2% por debajo del nivel de hace dos años. Para grandes almacenes como Target, las cifras aumentaron 5,3% en el último año, pero seguían 4,9% por debajo de hace dos años.



Los analistas observan cuidadosamente la cuota de mercado de las tiendas por departamentos, que se redujo de 3% en 2019 a 2% el año pasado y permaneció allí en los primeros cuatro meses de este año, según NPD. En cambio, la cuota de mercado de las tiendas con descuento se mantuvo en 21% el año pasado pero subió a 22% este año. La cuota de mercado de la venta minorista online aumentó a 26% el año pasado comparado con 23% en 2019.