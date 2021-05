FDA aprobaría vacuna Covid de Pfizer en niños de 12-15 años

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La Administración de Alimentos y Medicamento de Estados Unidos tiene previsto autorizar la próxima semana el uso de la vacuna de Pfizer contra el Covid-19 en niños de entre 12 y 15 años, según revelaron el lunes un funcionario federal y una persona al tanto del proceso, lo que permitiría que muchos estudiantes se inoculen antes del inicio del próximo ciclo escolar.



El anuncio se haría apenas un mes después de que la compañía descubrió que su vacuna de dos dosis, la cual ya ha sido autorizada en mayores de 16 años, también brinda protección en el grupo de adolescentes más jóvenes.

El funcionario federal, que habló bajo condición de anonimato a fin de revelar las intenciones de la agencia (conocida como FDA por sus siglas en inglés), dijo que se prevé que la FDA expanda su autorización de uso de emergencia de la vacuna Pfizer la próxima semana, e incluso antes. La persona al tanto del proceso, que solicitó el anonimato para revelar las discusiones internas, confirmó el plazo y añadió que presumiblemente la FDA aprobará el uso de la vacuna de Pfizer en niños de menor edad hacia finales de año.



El diario The New York Times fue el primero en reportar sobre la posible autorización.



Pfizer difundió a finales de marzo los resultados preliminares de un ensayo entre 2.260 voluntarios en Estados Unidos de entre 12 y 15 años, revelando que no hubo casos de COVID-19 entre los adolescentes que quedaron totalmente vacunados, en comparación con 18 infecciones en el grupo de control.

Los niños presentaron efectos secundarios similares a los desarrollados en adultos jóvenes, dijo la compañía. Los principales efectos secundarios son dolor, fiebre, escalofríos y fatiga, en especial después de la segunda dosis. El estudio seguirá dando seguimiento a los participantes durante otros dos años para recabar información adicional sobre la protección e inocuidad a largo plazo.



Pfizer no es la única compañía que busca ampliar el límite de edad para su vacuna. Se prevé que para mediados de este año se den a conocer los resultados de un estudio en Estados Unidos realizado para la vacuna de Moderna en voluntarios de entre 12 y 17 años.