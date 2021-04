México vacunará en mayo a personas de 50 a 59 años

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-México iniciará en mayo una nueva etapa de la vacunación contra el coronavirus al ampliar el proceso a las personas con edades comprendidas entre los 50 y los 59 años, anunciaron el martes las autoridades.



Luego de más de dos meses de haber comenzado la vacunación de los mayores de 60 años, lo que implicó la inoculación de varios millones de personas, el gobierno mexicano acordó emprender la nueva etapa que comenzará el miércoles con un registro de los interesados.



El director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, anunció que en la primera semana de mayo comenzará la vacunación del nuevo grupo que se estima en 9,12 millones de personas.



El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que “tenemos abasto garantizado” de vacunas y aseguró que eso se logró “porque actuamos a tiempo” para adquirir en el exterior los medicamentos. Algunos opositores y especialistas cuestionaron las políticas que siguió el gobierno mexicano para comprar las vacunas alegando que comenzaron con demora el proceso de recepción y aplicación en comparación con otros países. El gigante latinoamericano recibió los primeros lotes de vacunas a fines de diciembre.



López Obrador indicó, durante su programa matutino, que México logró cubrir los requerimientos de vacunas gracias al apoyo de los gobiernos de Rusia, China, India y Estados Unidos.



Washington mandó entre fines de marzo y comienzos de este mes 2,7 millones de dosis de vacunas de AstraZeneca, envío que coincidió con unas conversaciones que adelantaban ambos países para reforzar los controles y la atención a los miles de migrantes ilegales que tratan de ingresar por la frontera sur de Estados Unidos.

El gobernante mexicano aprovechó para felicitar a su par estadounidense, Joe Biden, por la decisión que tomó su administración de enviar a otros países hasta 60 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca.



México ha recibido hasta la fecha 16,6 millones de vacunas que han sido aplicadas a 12 millones de personas -el 9,4% de la población de unos 126 millones de habitantes-, según registros oficiales. Entre las vacunas que se están aplicando están las de Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V, Sinovac y CanSino.



Las autoridades aspiraban vacunar 15 millones de personas mayores de 60 años pero cerca de 20% no participó en el proceso. López Obrador, quien se vacunó la semana pasada, dijo espera que las personas mayores de 60 años que no se vacunaron en la primera fase lo hagan de manera voluntaria en las próximas semanas cuando comience la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca.



Las autoridades mexicanas iniciaron este mes la vacunación masiva de maestros con la esperanza de reabrir próximamente las escuelas, cerradas el año pasado para evitar la propagación de la pandemia que ha dejado hasta la fecha más de 2,3 millones de contagiados y 215,000 fallecidos, según el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins. México es el tercer país del mundo con el mayor registro de fallecidos por covid-19.



El mandatario mexicano defendió el retorno a las aulas asegurando que “no hay nada que temer” e insistió en que “no es igual la educación a distancia que la presencial”.



“Llevamos 14 semanas consecutivas de reducción” de casos, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, al informar que México mantiene una merma en el registro de nuevos contagios de 83% en tres meses y medio.