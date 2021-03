Nueva York anuncia un acuerdo para legalizar la marihuana recreativa  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El gobernador Andrew Cuomo y los legisladores del estado de Nueva York llegaron a un acuerdo para legalizar el uso recreativo de marihuana para mayores de 21 años, anunció el domingo el gobierno de este estado de la costa este de Estados Unidos.



El acuerdo se alcanzó a última hora del sábado tras años de discusiones y se produce en momentos en que Cuomo enfrenta varias investigaciones, incluyendo presunto acoso sexual y supuesto encubrimiento de muertes en hogares de ancianos por covid-19.



Una vez que se apruebe la legislación (el Partido Demócrata de Cuomo tiene una fuerte mayoría en ambas cámaras del Congreso local) Nueva York se unirá a otros 14 estados y al Distrito de Columbia para permitir el consumo de cannabis.



La oficina del gobernador indicó en un comunicado que la legalización podría generar un aumento de 350 millones de dólares en la recaudación fiscal anual del estado y crear decenas de miles de puestos de trabajo.



Según el proyecto de ley, los mayores de 21 años podrán comprar marihuana y cultivarla para uso personal en sus casas, en tanto incluye un plan para utilizar parte de los fondos recaudados para tratamientos contra la adicción a las drogas y educación.

Fin de la injusticia

"Legalizar el cannabis para adultos no busca solo crear un nuevo mercado que proporcione empleos y beneficie a la economía; también pretende dar justicia a comunidades marginadas durante mucho tiempo y garantizar que aquellos que han sido penalizados injustamente en el pasado tengan ahora la oportunidad de beneficiarse", dijo Cuomo en el comunicado.



Una vez aprobada, la ley entraría en vigor de inmediato, aunque la venta podría demorarse hasta dos años, pues una junta de cannabis deberá poner en funcionamiento las estructuras legales, dijo un legislador estatal el viernes.



De acuerdo con el proyecto de ley, Nueva York borrará automáticamente el registro de personas condenadas por delitos previos relacionados con la marihuana que ya no estén penalizados.



También eliminará las sanciones por posesión de hasta tres onzas (85 gramos) de la droga, el nuevo límite de posesión personal. Y se ampliará un programa de marihuana medicinal existente.



Asimimo, prevé gravar las ventas de marihuana con un 9%, y un impuesto adicional de 4% cuya recaudación se dividirá entre el gobierno del condado y el gobierno del estado.



La propuesta incluye el otorgamiento de créditos y garantías para fomentar la creación de puestos de trabajo y la participación en la industria de pequeños granjeros, mujeres y veteranos de guerra con discapacidades, así como de neoyorquinos de las minorías.



Los impulsores del proyecto afirman que implicará un importante paso para acabar con décadas de injusticias contra las minorías y las comunidades empobrecidas, que fueron objeto de desproporcionada persecución durante décadas de una severa criminalización de las drogas.



"Esta legislación histórica trae justicia al estado de Nueva York al poner fin a la prohibición, eliminando los registros de condenas que han reducido las oportunidades de innumerables neoyorquinos predominantemente jóvenes negros y latinos", dijo The Legal Aid Society, un bufete de abogados de justicia social, en un declaración este domingo.