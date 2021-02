Israel ya no podrá enviar vacunas anticovid a países amigos; congelan plan

JERUSALÉN, ISRAEL.- El controvertido plan del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de enviar excedentes de vacunas contra el coronavirus a un grupo de naciones aliadas fue congelado este jueves tras ser impugnado judicialmente, anunció su despacho.



Es el giro más reciente de una saga que ha suscitado dudas en Israel sobre la autoridad de Netanyahu para tomar decisiones y su determinación de ayudar a naciones distantes en África y América Latina cuando los territorios palestinos vecinos tienen dificultades para garantizar sus propios suministros de inoculaciones.



El plan también muestra cómo en un momento de escasez mundial, la vacuna se ha convertido en un activo que puede ser aprovechado para obtener mayor presencia diplomática.



Netanyahu anunció el miércoles su decisión personal de compartir pequeñas cantidades de vacunas excedentes con naciones aliadas. No identificó a los países, pero una televisora israelí dijo que incluían a varias naciones que han apoyado el reclamo de Israel de que la disputada ciudad de Jerusalén sea su capital.



El socio de gobierno y rival de Netanyahu, el ministro de Defensa Benny Gantz, pidió el jueves detener los envíos, con el argumento de que las existencias de vacunas de Israel son propiedad del Estado.

Censuró el hecho de que el premier haya tomado la decisión por sí solo y cuestionó la afirmación de Netanyahu de que en verdad hay excedentes cuando los israelíes aún no están totalmente vacunados.



“Esta no es la primera vez que decisiones importantes que atañen a la defensa y la diplomacia se hacen a espaldas de los organismos competentes, con posibles perjuicios para nuestra seguridad nacional, nuestras relaciones exteriores y el estado de derecho”, escribió Gantz. “Este es un patrón que incide en nuestra capacidad para administrar correctamente al país”.



Gantz exigió que el asunto sea presentado ante el Gabinete de Seguridad para su análisis, y señaló que había solicitado una opinión al fiscal general.



El jueves por la noche, el fiscal general Avichai Mandelblit dijo que había recibido varias solicitudes para que revise la decisión de Netanyahu. Una de dichas solicitudes, dijo, provino del asesor de seguridad nacional del primer ministro, quien le dijo que había recibido instrucciones para “congelar cualquier acción sobre el asunto”.



Un funcionario de la oficina de Netanyahu confirmó que el asesor de seguridad nacional había solicitado un aplazamiento en respuesta a la impugnación judicial. El funcionario solicitó el anonimato porque no tenía permitido hacer declaraciones a la prensa.



A pesar de la medida judicial de congelamiento, la radiodifusora del ejército de Israel informó que un envío ya había llegado a Honduras.



Netanyahu, que busca la reelección el 23 de marzo, ha apostado su triunfo político a la exitosa campaña de vacunación en Israel, donde aproximadamente la mitad de los 9,3 millones de habitantes del país fueron inoculados en poco menos de dos meses.



El viceministro de Salud, Yoav Kisch, miembro del partido Likud del primer ministro, dijo a la radio del ejército que Gantz estaba celoso “de los logros de Netanyahu”, y señaló que Israel tiene vacunas más que suficientes para compartirlas con amigos. Kisch describió la misión como una “decision estratégica y política a un costo cero”.



