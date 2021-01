Trump afronta un segundo juicio político, ¿ahora qué sigue?

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos acusó el miércoles al presidente Donald Trump por segunda vez y será sometido a un juicio político en el Senado. La medida plantea dudas sobre qué pasará a continuación.



La Cámara Baja votó con 232 votos a favor, entre ellos 10 republicanos, y 197 en contra para iniciar un proceso de destitución contra el presidente.

Estos son algunos de los posibles escenarios luego de la votación de la Cámara, que acusó a Trump de incitar el ataque de sus partidarios al Capitolio cuando el Congreso certificaba la victoria presidencial del demócrata Joe Biden.

Juicio en el Senado

Tras la votación de este miércoles, le corresponde a la presidenta demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi, presentar el artículo de destitución al Senado en el momento que ella decida.



El Senado luego llevará a cabo el juicio político.



Eso es lo que pasó el año pasado después de que la Cámara Baja, controlada por los demócratas, iniciara el proceso de "impeachment" contra Trump por presionar al presidente de Ucrania para que desenterrara información que podría comprometer a Biden.



Trump fue absuelto por la mayoría republicana en el Senado en febrero de 2020.



Esta vez, sin embargo, a Trump solo le queda una semana en la Casa Blanca y Biden jurará como el presidente número 46 de Estados Unidos el 20 de enero.

El Senado está actualmente en receso y no está previsto que regrese hasta el 19 de enero.



El líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que el jefe de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, tiene la facultad de volver a llamar al Senado antes de tiempo y celebrar una sesión de emergencia. Pero McConnell descartó eso.



Incluso si el Senado se moviera "con prontitud", no hay manera de que pueda llevar a cabo un juicio antes de que Biden asuma el cargo y Trump lo deje, dijo McConnell en un comunicado.



"Dadas las reglas, procedimientos y precedentes del Senado que rigen los juicios de destitución presidencial, simplemente no hay ninguna posibilidad de que un juicio justo o serio pueda concluir antes de que el presidente electo Biden preste juramento la próxima semana", dijo.



McConnell destacó que los tres juicios políticos previos habían durado 83, 37 y 21 días.



En una declaración dando la bienvenida a la impugnación de Trump por la Cámara, Schumer dijo que "habrá un juicio de destitución en el Senado de Estados Unidos", independiente de cuándo empiece.



"Donald Trump se ha convertido con merecimiento en el primer presidente de la historia de Estados Unidos en cargar con la mancha de haber sido enjuiciado dos veces", dijo Schumer. "El Senado está obligado a actuar y procederá a su juicio y a la votación de su condena".

¿Un juicio después de la presidencia?

Mientras que tres presidentes de Estados Unidos han sido impugnados, ninguno ha sido juzgado por el Senado después de dejar el cargo.



Las tres procesos de destitución anteriores -de Trump y de los presidentes Andrew Johnson y Bill Clinton- ocurrieron mientras los líderes estaban todavía en la Casa Blanca.

Al igual que Trump, tanto Johnson, en 1868, como Clinton en 1998-99, afrontaron un juicio político por decisión de la Cámara de Representantes pero fueron absueltos por el Senado.



Algunos académicos constitucionales sostienen que un expresidente no puede ser juzgado por el Senado.



Pero la Cámara de Representantes ha impugnado y el Senado ha juzgado a exsenadores y jueces después de que ya no estuvieran en el cargo o en el banquillo.



Si un juicio comienza después del 20 de enero, los republicanos ya no tendrían mayoría en el Senado y Schumer sería el líder de la mayoría.



Y aunque ya no tiene el control del Senado, McConnell seguiría teniendo una voz poderosa entre sus pares republicanos y no ha descartado condenar a Trump.



"Aunque la prensa ha estado llena de especulaciones, no he tomado una decisión final sobre cómo votaré y tengo la intención de escuchar los argumentos legales cuando se presenten al Senado", dijo McConnell.



Se necesita una mayoría de dos tercios de los senadores presentes para condenar al presidente, lo que significa que si todos ellos están en la Cámara al menos 17 republicanos tendrían que unirse a los demócratas para votar por la condena.



Schumer dijo que el Senado no sólo votará para condenar a Trump por "altos crímenes y delitos menores", sino que también celebrará una votación que podría impedirle presentarse de nuevo a un cargo federal.



Trump ha expresado su interés en volver a presentarse a la presidencia en 2024 y una simple mayoría del Senado podría impedirle presentarse a la Casa Blanca.

