Washington: Activan 6,200 efectivos de la Guardia Nacional

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El Departamento de Defensa ha activado formalmente a unos 6,200 efectivos de la Guardia Nacional de seis estados del noreste en apoyo a la policía del Capitolio y otras fuerzas del orden en Washington, tras los violentos disturbios de la víspera en la sede del Congreso.



El secretario de Defensa interino Christopher Miller firmó la orden de activar a la Guardia Nacional de Virginia, Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey, Delaware y Maryland durante un máximo de 30 días. Un funcionario de la defensa afirmó que el objetivo es resguardar la seguridad del Capitolio y la zona circundante durante la juramentación del presidente electo Joe Biden el 20 de enero.

Los efectivos arribarán en los próximos días. Aunque se han activado unos 6,200, tal vez no sean tantos los que arriben a la capital, de acuerdo con la disponibilidad en casa estado. No portarán armas, pero tendrán equipo antimotines y protector, dijo el funcionario, que habló bajo la condición de no ser identificado.



En la víspera, manifestantes armados irrumpieron en el Congreso, obligaron a los legisladores a suspender la certificación de la victoria de Biden y a huir de las cámaras.

Cuatro personas murieron en los disturbios, entre ellas una manifestante abatida por la policía. Finalmente se restauró el orden y la votación pudo continuar.

