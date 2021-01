Ministra escocesa advierte que Trump no puede viajar a su país durante el confinamiento

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, afirmó este martes que la prohibición de viajar a la región durante el confinamiento se aplica también al presidente estadounidense Donald Trump, quien según la prensa planearía visitar Escocia en lugar de asistir a la investidura de Joe Biden.



Según un medio británico, Trump, quien sigue negándose a conceder su derrota electoral frente al demócrata Biden, podría no asistir a la ceremonia de investidura, prevista para el 20 de enero en Washington y viajar a su centro de golf en el suroeste de Escocia.

The Sunday Post informó que el aeropuerto de Glasgow Prestwick fue advertido de la llegada el 19 de enero de un avión Boeing 757 del ejército estadounidense que Trump utiliza ocasionalmente.



Sin embargo, contactado por la AFP, el aeropuerto negó esta información: "podemos confirmar que no esperamos una visita de Donald Trump en enero", afirmó una portavoz.



Escocia se encuentra desde el martes en un nuevo confinamiento total debido al coronavirus, que incluye la prohibición de viajar dentro y fuera de esa nación británica excepto por razones esenciales.



Respondiendo a los periodistas, Sturgeon, que en el pasado se mostró muy crítica con el presidente saliente de Estados Unidos, dijo no tener "ni idea" de los planes de Trump pero insistió en las restricciones.



"No vamos a permitir que la gente entre en Escocia sin un propósito esencial en este momento y eso se aplicaría a él como se aplicaría a cualquiera", afirmó.



"Y venir a jugar al golf no es lo que yo consideraría un propósito esencial", agregó.



La Casa Blanca debe ultimar aún sus planes para la ceremonia del 20 de enero. Si Trump desairase la toma de posesión de su sucesor rompería con más de un siglo de tradición.

Trump es propietario de dos complejos de golf en Escocia: el Trump International Golf Links Scotland en Aberdeenshire, en el noreste, y Turnberry en Ayrshire, en el suroeste.



Detractores del mandatario estadounidense se manifestaron durante sus visitas precedentes, pero si regresase en enero las restricciones impuestas por la pandemia impedirían nuevas protestas.



"He oído que Trump viene a Escocia pero no puedo protestar en Turnberry ya que estamos confinados", se lamentó en Twitter Janey Godley, una humorista de Glasgow.

